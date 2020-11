“Tommy non ha mai avuto un amico maschio etero così vicino come Francesco. Le scene che mi interessano di più del reality sono proprio i momenti di loro due insieme, proprio perché non l’ho mai visto nella vita fuori”. Ospite di GF Vip Party,parla del percorso di suo fratello Tommaso dentro la casa del Grande Fratello Vip.arriverà in finale? “Se non esagera sì, perché al momento dice sempre la cosa giusta al momento giusto. Io gli auguro di andarci con Stefania, per poi perdere”, commenta Gaia, che confessa di avere un debole per Stefania Orlando.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 16.20 alle 17.20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello