Gabriel Garko: "Ecco il mio segreto"

"Sì Adua, abbiamo vissuto una bella favola, e la rivivrei altre mille volte perché c'eri tu. Ma favola rimane. Ora che dopo anni mi sento più libero che mai voglio vivere la mia vita, con te come amica come siamo sempre stati. Ma ne esiste un'altra di favola, e l'ho vissuta da solo: tanti lo chiamano il segreto di Pulcinella".si confida alconleggendo una lettera in cui parla di sé e della loro vecchia relazione."Il problema non è svelare il segreto, perché ormai è, ma vorrei avere la possibilità di spiegare il perché è stato un segreto", dice con forza Gabriel tra le lacrime.