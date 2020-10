Fulvio Abbate sugli ex coinquilini: "Non vanno oltre Anna Tatangelo"

Condividi

“Un consiglio: non credete mai alle promesse d’amore o d’amicizia che vi vengono fatte dentro la casa”. Così Fulvio Abbate, primo eliminato del reality, commenta la sua esperienza dentro la casa del Grande Fratello Vip con Annie e Awed durante la puntata del 2 ottobre del GF VIP Party. "Quando ho capito che era finita ho avuto un sospiro di sollievo”, aggiunge.



Poi commenta amaramente i suoi rapporti con gli altri ex coinquilini "che non vanno oltre Anna Tatangelo". Parole dure soprattutto per il volta faccia della contessa: “mi ha addolorato molto”.



E riguardo alle strategie dice: “C’è un blocco che sta attorno a Elisabetta Gregoraci che è composto da Oppini, Pierpaolo, Andrea. Hanno cooptato anche Enock, ma tra un po’ il ragazzo sbrocca”, spiega Fulvio Abbate. Solo parole dolci invece per Denis Dosio. Tutta l’intervista qui sopra.



