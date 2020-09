Franceska Pepe: "Lasciatemi in pace"

Nella casa deltornano a scaldarsi gli animi e ancora una volta protagonista della discussione è la modella ligure Franceska Pepe . A scatenarla la richiesta diche sta cercando di capire dove sono finite tutte le uova della casa, chiedendo a tutti i concorrenti quanti ne siano state usate."Non lo so, che pa**e,state a soppesare il granello di sale", sbotta Franceska. "Nessuno ti sta accusando", cercano di rassicurarla i coinquilini, ma lei insiste:. "Ma non puoi reagire sempre così, non ti si può dire niente", replica Tommaso Zorzi, che con la modella