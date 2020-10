Francesco Oppini su Dayane Mello: “Io sono stato chiaro”

Nella casa del Grande Fratello Vip proseguono i tentativi didi tenere a distanza. "Io con lei sono stato chiaro", assicura il concorrente del reality di Canale 5 parlando con Tommaso Zorzi, Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci delle avances della modella brasiliana e dello scherzo che la stessa gli ha fatto con la complicità di Adua Del Vesco.Non abbastanza però secondo i coinquilini: "Come fa con te non fa con nessun'altro, se le hai parlato molto chiaramente allora lei non ha capito niente", sottolinea l'influencermilanese. "Manca di rispetto alla tua fidanzata e io in qualche modo oggi gliel'ho detto", aggiunge Stefania.