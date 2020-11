Francesco Oppini si commuove per la sorpresa del padre Franco

"Ciao Francesco, mi manchi tantissimo". Inizia così il videomessaggio inviato da Franco Oppini al figlio Francesco, uno dei principali protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. "Guardandoti in televisione ho scoperto che hai una profondità e una tenacia che non sospettavo", prosegue il padre nella sorpresa che commuove il concorrente, augurandosi di potersi presto riabbracciare e dirsi di volersi bene.



"Mio padre è più nell'ombra rispetto a mia madre, è più come me", spiega Francesco confessando i suoi sensi di colpa per aver dato troppe volte per scontato il legame con i suoi genitori. Quindi la promessa di passare più tempo con loro appena uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip.





