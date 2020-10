Francesco Oppini risponde alle critiche: "Mi espongo troppo"

"Tommaso quando si scalda è così, lui mi ha dato del paracu*o e gli ho chiesto spiegazioni ma è scappato. Quello che mi dispiace di più è quello che ho sentito da Guenda e da Maria Teresa. A 'sto punto comincio a pensare che dovrei cominciare a spiegarmi, ma di testa mia, non per gruppi. Alsi confronta con gli altir coinquilini dopo le tensioni di questa settimana. Le parole di Matilde brandi hanno lasciato degli strascichi nella casa. L'amicizia trae Francesco sembra giunta al capolinea, e l'influencer gli rimprovera di non prendere mai una posizione netta e anzi schierarsi spesso contro di lui.