Francesco Oppini: "Mi trovo bene con Dayane ma so dove mi posso fermare"

"Mi trovo molto bene Dayane, è una persona che si fa voler bene, è una persona solare, positiva, è altruista, però io so dove mi posso fermare". Nel confessionale del Grande Fratello Vip fa chiarezza sul rapporto che lo lega a"Io so che il gioco può essere questo, e infatti non li ho vissuti benissimo questi ultimi tre giorni in casa", spiega il figlio di Franco e Alba Parietti, "so quanto la mia ragazza è sensibile a queste cose e se ho sbagliato in qualche atteggiamento chiedo scusa a lei, non ad altri".