Francesco Oppini, le lacrime per l'incidente in cui è morta la fidanzata

"Ero a casa dei miei amici e tra la pausa e un'altra di un film leggo che mia madre ha avuto un incidente gravissimo. Vedo la sua macchina sotto un tir. La situazione era molto grave ma era riuscita comunque a chiamarmi per dirmi che era viva. Poi purtroppo nel 2006 Luana, la mia fidanzata ebbe un incidente il giorno prima del suo compleanno". Nella casa del Grande Fratello Vip racconta i due incidenti in macchina che hanno cambiato la sua vita."Ha avuto un incidente nlla notte otnrando da lavoro e purtroppo non ne è uscita", ricorda il figlio di Alba Parietti, "è stato qualcosa di troppo forte, ma se io oggi sono quello che sono lo devo a lei".