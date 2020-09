Francesco Oppini imita Tommaso Zorzi

SFILATE Milano Fashion Week: le star in prima fila (e l'assenza di Chiara Ferragni)

I look degli ospiti in prima fila alle sfilate di Milano, da Beatrice Valli e Marco Fantini a Melissa Satta, fino a Rita Ora. Grande assente per la prima volta Chiara Ferragni, che su Instagram ha spiegato le ragioni della sua scelta