Francesco a Tommaso: "Perché ti sei allontanato?"

affrontache da un po' di tempo sembra essere. "Hoqualche atteggiamento? Sono stato? Non ti ho chiesto di parlare di cose private a cui tu tieni?", domanda il concorrente del, lamentando una certanel riuscire aserenamente conmilanese."Ci sono stati momenti in cui tu ti seie io per parlare ho bisogno di tranquillità", si difende il cronista.riconosce quindi di avere une si apre con Francesco: "Sono fatto così: io ho paura di esseredalle persone vicino a me, quindi quando annuso che potrei starci male, scappo, vado".