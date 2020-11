Francesca Piri: "La casa adesso è il doppio di quella che avevamo noi"

"Non ho perso i miei ricci. Ricordo le nostre limitazioni,. Fa un certo effetto. Mia madre mi spinse a fare il GF, fu lei a convincermi. Andai a fare il provino a Bari".A parlare è, la prima eliminata della prima edizione del GF, ospite al GF Vip Party . Nel 2000 ha trascorso nella casa del Grande Fratello: "Anche allora faceva caldissimo, la casa è piena di neon. Presi malissimo la nomination, volevo vincere il programma". "Ti faccio vedere i due Telegatti del Grande Fratello.", spiega Francesca.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del