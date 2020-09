Flavia Vento

Grande amante degli animali e dei cani, per i quali promuove in prima persona raccolte fondi, è entrata nel mondo dello spettacolo prima come modella e poi come attrice di spot pubblicitari. L'esplosione mediatica arriva nel 2000 e si deve a Libero , programma che la vede imprigionata in una teca trasparente ed è seguita poi dalla partecipazione a diversi programmi tv e reality.

Dopo tanti articoli di gossip, incentrati sulle sue storie sentimentali, Flavia ha trovato la fede e da poco ha svelato di essere casta da più di quattro anni.