Filippo Nardi parla delle nomination: "Si litiga sempre di giovedì"

L'ingresso di nuovi concorrenti alsta creando nuove dinamiche e tensioni nella casa. Samantha De Grenet ha discusso animatamente con Maria Teresa Ruta mentre Sonia Lorenzini ha avuto una lite con Tommaso Zorzi. parla nel giardino del GF Vip con Samantha e Pierpaolo Pretelli su come gestirà le sue prime nomination. "Quando uno fa le nomination uno usa il massimo del tatto, non ci sono mai motivi seri", spiega l'ex velino. "La giornata per litigare è il giovedì. Magari abbiamo litigato 10 giorni fa", afferma Filippo Nardi.