Filippo Nardi nuovo concorrente del GF Vip

I fan del Grande Fratello lo ricordano per un suo sfogo che ha fatto storia entrando di diritto nei momenti più iconici della storia del. Così durante la puntata del GF Vip in onda venerdì 11 dicembre, a vent'anni di distanza da quel "Dove sono le mie sigarette?",fa il suo ingresso nella Casa e diventa ufficialmente un nuovo concorrente. La produzione, però, non ha ovviamente dimenticato il passato del disc jockey e per questo motivo gli ha riservato un piccolo, facendogli credere che le inquiline fossero deluse dal suo ingresso.