Fausto Leali e Enock Barwuah discutono sulla canzone "Angeli negri"

Nella casa deli concorrenti fanno le prime conoscenze. E in giardino, 27 anni, chiede adi parlargli dei suoi più grandi successi, per cpaire se conosce le sue canzoni.Quando il cantautore fa il nome di Angeli negri, singolo pubblicato nel 1968, il fratello minore di Mario Balotelli rimane. "Detto da me, che sono per così dire dall'altra parte, Angeli negri non è un po' forte come nome?". Fausto gli spiega il significato della canzone e il perché di quell'aggettivo: "In America dicono afroamericano, noi in Europa dovremmo dire afroeuroopei, ma prima che si arrivi all'educazione di questa parola, rimaniamo con la parola antica", riferendosi alla scelta di una parola che oltre 50 anni fa era ancora accettata.