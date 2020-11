Enock e il Natale lontano dalla famiglia: "È sempre un casino"

Per anniha trascorso il Natale da solo per motivi calcistici. Lo racconta lo stesso inquilino del Grande Fratello Vip durante una chiacchierata con Stefania Orlando e Andrea Zelletta, ai quali parla delle sue feste in solitaria quando giocava sui campi delle categorie minori in giro per l’Italia."Due anni fa per la prima volta abbiamo passato il Natale tutti insieme, non era mai successo perché è sempre un casino", racconta Enock, che parla poi delle difficoltà logistiche ma anche di quelle dovute ad alcune tensioni familiari tra la sorella maggiore, Abigail, e i genitori: "Non vanno molto d’accordo, lei è un po’ la testa calda della famiglia", ammette Enock ai coinquilini.