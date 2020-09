Enock a Fausto Leali: “Chiedi scusa al pubblico a casa e non a me”

Nel corso della terza puntata del, Alfonso Signorini chiede spiegazioni adopo alcune affermazioni del cantante in cui ha. “Il significato delle parole evolve nel corso del tempo. Questa parola era usata negli anni Cinquanta e Sessanta, oggi il significato è fondamentalmente cambiato”, spiega Alfonso Signorini, “Non si può più utilizzare questa parola. Non possiamo permettere che questo termine venga utilizzata con leggerezza”.“Io con il razzismo non c’entro niente. Mi sono permesso di scherzare perché era nata una bella amicizia con Enock.”, dichiara Fausto Leali. Enock commenta quanto accaduto: “Io ho rispetto per Fausto Leali, e ho cercato di spiegare che era un termine che non bisogna utilizzare. Dicendolo fai passare che è una cosa che si può dire.”.