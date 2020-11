Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, lite a notte fonda

Non c'è pace nella casa del Grande Fratello Vip dove nella notte si consumata un altro litigio. Protagonisti dello scontro sono, che nelle ultime settimane stanno alternando momenti di vicinanza ad altri di tensione. A scatenare l’ultimo scossone è un'incomprensione: la conduttrice tv parla con Rosalinda Cannavò del suo fidanzato, e l’ex velino si sente chiamato in causa."Non parlavo di te. Hai urlato o no? Hai fatto una scenata pensando parlassi di te. Sei permaloso, non ti si può dire niente", si sfoga la showgirl calabrese, "ti senti sempre chiamato in causa". Pierpaolo non è convinto e spiega le sue ragioni, poi conlcude: "Se non parlavi di me, scusa".