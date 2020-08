Elisabetta Gregoraci nella casa del Grande Fratello Vip

sarà tra i concorrenti della prossima edizione del. Il reality partirà il 14 settembre su Canale 5 con la conduzione diIn un'intervista pubblicata sul settimanale, la conduttrice racconta la sua scelta: "Quest’anno ho accettato principalmente per un motivo, che è Alfonso Signorini. Il suo Gf Vip non è solo un reality, ma è undove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere"."Il Grande Fratello Vip sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un'avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente. È un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi un po' d'evasione", aggiunge Elisabetta Gregoraci che rivela di: "Ho saputo bastarmi ma, se dovesse arrivare l’uomo giusto sarei felice, ho voglia di essere amata".