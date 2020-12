Elisabetta Gregoraci: "Giulia Salemi fa la smorfiosa"

Nella casa deledcontinuano ad attaccarsi a vicenda dopo un acceso confronto avuto durante la puntata del 30 novembre.Mentre Giulia Salemi definisce snob l'ex moglie di Briatore, anche quest'ultima non riserva parole gentili per l'influencer: "con quello che era il mio ex marito. Viene dove siamo i padroni di casa e si comporta in un certo modo. Ci sono stati messaggi ma anche chiamate a Flavio"."Un messaggio innocente può essere travisato.quando hai parlato dei soldi", afferma Stefania Orlando che prova a mediare tra le due inquiline. "Io ho detto che ha fatto anche delle richieste per un pernottamento", conclude la conduttrice.