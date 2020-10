Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli ancora divisi da una parete

lontani per un'altra notte. I due concorrenti del Grande Fratello Vip , diventati piuttosto intimi all'interno della casa, vivono separati da lunedì sera, da quando la showgirl è stata confinata nel cosiddetto Cucurio assieme ad Adua Del Vesco, Massimiliano Morra e Guenda. Prima di andare a dormire i due si parlano attraverso una porta e si raccontano come è andata la giornata."È stata un po' così, anche per la tua mancanza", dice il modello. "Anche voi mi mancate moltissimo", replica Elisabetta, prima di elencare le cose fatte durante il giorno, dalle pulizie agli gnocchi. Pierpaolo, sempre premuroso, si offre poi di passarle da sotto la porta delle, bevanda che l'inquilina è solita prendere prima di dormire. "Meglio di no", risponde Elisabetta, "se no si arrabbiano".