Elisabetta Gregoraci è gelosa di Pierpaolo Pretelli?

. Però lo ha fatto anche per farmi ingelosire. C’è riuscito assolutamente. C’è una bella amicizia tra me e Pierpaolo e io non mi sento di andare oltre".Con queste parole,commenta la vicinanza tra. “C’è grande simpatia ed empatia con Giulia”, spiega sorridente l'ex velino. “Usatemi a vostro piacimento. L’unica cosa a triangolo che vorrei è un trancio di pizza. Io sono la prima che ha spronato loro due a baciarsi", risponde Giulia Salemi.In studio,critica duramente l'atteggiamento dell'ex moglie di Flavio Briatore: “Elisabetta sta giocando al gatto e al topo. Questi chiarimenti continui sono anche stucchevoli.”.