Elisabetta Gregoraci contro Guenda Goria e Antonella Elia

Dopo l'eliminazione del Grande Fratello Vip Guenda Goria ha fatto il suo ingresso nello studio del reality per rivivere tutte le emozioni della sua esperienza all'interno della Casa e salutare, in collegamento, i concorrenti ancora in gara.



La donna ha raccontato di essersi sentita molto amata dal pubblico, ma non ha riservato alcune critiche ad alcuni inquilini, in particolare a Elisabetta Gregoraci, sulla quale in un'intervista l'avrebbe definita "senza umanità".



La showgirl non ha esitato a rispondere, scontrandosi duramente anche con Antonella Elia: "Tu della mia vita non sai niente, è facile stare lì seduta e commentare senza sapere la verità. Avresti dovuto informarti su di me prima di parlare".



