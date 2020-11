Elisabetta Gregoraci contro Dayane Mello: "Non sei una bella persona"

"Dayane non sei una bella persona". Nella puntata di venerdì 16 novembre del Grande Fratello Vip chiude così lo scontro con Dayane Mello, in un inizio puntata infuocato in cui la modella brasiliana si è scontrata quasi con tutti gli inquilini.Prima con Tommaso Zorzi per la lite di qualche giorno prima , poi accusa Pierpaolo Pretelli di non avere personalità e ribadisce quanto viene mostrato in una clip: "Elisabetta non fa nulla nella casa, è servita e riverita, si è solo sposata un miliardario". Elisabetta replica immediatamente: "Non avevo nulla contro di te, fino a tre giorni fa eravamo amiche poi te ne sei uscita dandomi della falsa".