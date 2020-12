Elisabetta Gregoraci contro Antonella Elia: "Pesa le parole"

"Il ruolo da opinionista è un ruolo molto importante: le parole hanno un peso e tu spesso non le hai dosate. La cosa che mi è dispiaciuta di te è che sei una donna che dice delle cose abbastanza pesanti a un'altra donna, e questo secondo me è molto brutto. Tu l'anno scorso l'hai fatto il GF, per te era facile immedesimarti e avere delle parole diretta ma più carine, ma non l'hai fatto e mi hai fatto stare molto male: l'umanità, chi non l'ha avuta sei stata tu". Nello studio delattacca l'opinionistaper gli scontri che ci sono stati durante la sua permanenza del reality."Io non sono contro le donne, io me la prendo con una tipologia di donna che non mi dà l'idea di essere vera, che mi dà l'idea di essere strutturata", replica Antonella, "ogni parola che ti ho detto l'ho pesata, non per colpirti come donna ma come personaggio". Dopo lo scontro, Elisabetta risponde alle domande di Alfonso Signorini sui suoi ex.