Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: "Ti nomino"

Continua a tener banco l'amicizia speciale traprotagonisti nella notte di un piccolo battibecco al Grande Fratello Vip . Prima di andare a dormire, l'ex velino si avvicina alla showgirl per darle il bacio della buonanotte e farle un po’ di coccole. Attenzioni in realtà non gradite dalla showgirl che lo allontana chiedendo l'aiuto del fratello di Balotelli."Enock, lo chiami?", chiede la Gregoraci mentre Pretelli ridendo replica immediatamente: "Che sono, un cane?". "Ti nomino domani. È arrivato il fenomeno", risponde Gregoraci, scatenando il commento di Enock che, rivolgendosi all'amico, aggiunge: "Questo è un goal di rovesciata". Secondo quest’ultimo infatti la reazione di Elisabetta va presa positivamente ed ènei confronti di Pierpaolo dopo che quest’ultimo si è avvicinato nelle ultime ore a Dayane Mello e Giulia Salemi.