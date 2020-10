Elisabetta Gregoraci a Pierpaolo Pretelli: "Siamo amici speciali"

, e non c’è mai stato niente di più tra di noi. Fuori da questa casa ci sono delle persone che mi pensano”.si ritrovano faccia a faccia per chiarire il loro rapporto. Al centro del confronto anche un aereo che ha sorvolato la casa del GF Vip e ha portato un messaggio per la conduttrice: "Sei l'epicentro del mio terremoto".", chiede l'ex velino."Non mi piace parlare della mia vita privata. Sono entrata nella casa da single, ma immagino chi possa essere. L’aereo per me è stato molto importante. Arriva da lontano”, è la risposta di Elisabetta che sembra voler mettere un chiaro punto al rapporto con il modello.