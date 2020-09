Denis Dosio in lacrime: "Quando vidi mia madre piangere"

"Ho aperto YouTube quando avevo 14 anni, e ho iniziato a postare video perché era quello che volevo fare. I compagni di scuola iniziarono a prendermi in giro, anche quelli più grandi. Mi sono chiuso totalmente in me stesso per un anno e mezzo: volevo continuare questo sogno e non volevo sentire quello che dicevano gli altri".racconta ai coninquilini delcome è iniziata la sua carriera da giovane star del web.Quando parla degliperò, non riesce a trattenere le lacrime. "A 16 anni ho iniziato a fare delle frasi recitate: a quel punto è scoppiato di nuovo Denis Dosio, ma in senso negativo, come due anni prima", continua l'influencer 19enne, "insieme a me, mia madre cancellava i commenti e bloccava le persone che mi insultavano, un giornoe mi sono detto Alla faccia di tutti ce la devo fare".