Denis Dosio: "Franceska ha tutti i requisiti per essere una chica mala"

“Non l’ho presa come una sconfitta, volevo farmi conoscere. Volevo che la gente vedesse oltre il ragazzo che recita davanti allo specchio”. Ospite al GF VIP Party,si racconta dopo l’ eliminazione dalla casa Rispetto alla, Denis ha le idee chiare: “Bisogna essere se stessi, il GF non è Italia’s got Talent”. Dosio racconta anche il suo rapporto con: “Ha tutti i requisiti per essere una chica mala. Ci siamo sentiti, magari ci vediamo a Milano”.Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello