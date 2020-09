Dopo i numerosi litigi all'interno della casa si sente vittima dida parte degli altri inquilini dele attacca: "Perché se le mangia Denis le uova nessuno gli dice niente e se lo faccio io no?", chiede la modella ligure parlando con Matilde Brandi, Francesco Oppini e Andrea Zelletta.I coinquilini negano e assicurano: "Abbiamo fatto il cazziatone anche a lui". A quel punto, Franceska si rivolge direttamente al giovanissimo influencer: "e non era vero e perché ti sei arrabbiato se poi le ho mangiate a pranzo?". Denis Dosio prima cerca di difendersi, poi però si allontana per evitare quella che sembra stia diventando una vera e propria lite: "Buona fortuna Franceska,".