Dayane Mello e Rosalinda Cannavò si chiariscono

"Gli altri vogliono distruggere le persone vere: non solo in questo percorso, nella vita è così. Io difenderò le cose e le persone che mi stanno a cuore. Devi stare serena. Finiamo bene questo percorso, con la nostra forza insieme: qui tu non sei da sola. Sei il mio unico supporto, non lasciamo che gli altri rovinino questa cosa".provano a chiarirsi dopo le tenisoni delle ultime ore nella casa del Grande Fratello Vip Gli altri inqulini hanno messo in guardia l'attrice dall'atteggiamento della modella brasiliana. Ignara di quanto successo ma consapevole che qualcosa è cambiato tra loro due, Dayane ribadisce a Rosalinda tutto il suo affetto nei suoi confronti.