Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli si confidano

Dopo appena un paio di giorni nella casa del Grande Fratello Vip, c'è già grande affiatamento tra Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. L'ex velino di Striscia la notizia e la modella brasiliana hanno molte cose in comune. Entrambi genitori separati, hanno mantenuto però buoni rapporti con i rispettivi ex partner.



Pierpaolo ha avuto un figlio, Leonardo, da Ariadna Romero, mentre Dayane ha una figlia, Sofia, nata dalla relazione con l'ex gieffino Stefano Sala. "Ariadna è rimasta qui, vive a Roma, e questo mi permette di vedere Leonardo tutte le volte che voglio", racconta Pierpaolo.



"Sofia aveva due anni quando è finita la mia storia con Stefano", rivela Dayane. "Meglio così, meglio lasciarsi quando i bambini sono piccoli, sennò poi il trauma è maggiore. I bambini ti spingono a essere migliore. Io e Stefano, insieme ai nonni, abbiamo fatto un capolavoro", aggiunge la modella. Il resto della confidenza nel video in alto.