Dayane Mello delusa da Giulia Salemi: "Non me l'aspettavo"

Al centro dell'ultima lite trac'è un gioco proposto dal. Il battibecco nasce quando l'influencer definisce Dayane il concorrente più antipatico della casa.“Io non ho niente contro Giulia. Le voglio bene. Non è niente di grave, ma non me l'aspettavo", commenta Dayane Mello. “Io l’ho fatto in maniera innocente e mi sono sentita male per un gioco. Io sono sempre stata dalla tua parte.. La parola antipatica è una parola che si usa alle elementari. Io sono stata male perché sono fatta così", aggiunge Giulia Salemi.