Dayane Mello contro Selvaggia Roma: "Perché mi giudichi?"

Una tranquilla chiacchierata tra donne nella cucina del Grande Fratello Vip si trasforma in una lite. Le protagoniste sono: i toni si alzano dopo che l'influencer definisce morbosa l'amicizia tra la modella brasiliana e Rosalinda Cannavò. "A volte sembri aggressiva con lei, sembra che cerchi di comandarla", cerca di spiegare l'ex concorrente di Temptation Island, ma Dayane non gradisce l'intrusione."Perché devi giudicare il nostro rapporto? Non me ne frega niente di quello che pensi", replica stizzita. Alla discussione partecipano anche la stessa Rosalinda e Giulia Salemi, che cercano a più riprese di favorire la comunicazione tra le due ma con scarsi risultati.