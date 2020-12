"Ciao figliola, sono qui per augurarti buona fortuna e molta salute per il tuo percorso, spero che tu possa raggiungere i tuoi obiettivi perché te lo meriti e sei una figlia molto speciale, sei una figlia che amo molto". Nella casa del Grande Fratello Vip riceve un videomessaggio dal padre."Pensando al passato, mi ricordo quando ti ho incontrato", dice il papà della modella brasiliana, "tu avevi cinque anni: dal tuo primo sguardo ho cominciato ad amarti e non ho smesso um minuto di amarti, ti amo dal profondo del mio cuore".