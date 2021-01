Dayane Mello: "Pierpaolo non si merita la finale"

“Pierpaolo non si merita la finale perché si è fatto conoscere per le sue donne”.torna a criticare i comportamenti didentro alla casa del Grande Fratello Vip. “Ad ogni discorso che si fa con lui, non si riesce mai a trovare un punto di incontro. Gli gira intorno per fare il carino e simpatico ma alla fine non dice mai niente. Gira troppo la frittata quando si spoglia, non lascia le cose chiare” commenta Dayane.E sul rapporto che l’inquilino ha instaurato con le altre concorrenti aggiunge: “Con Elisabetta vivevi una cosa, adesso con Giulia ne vivi un’altra. Ora vedo lei molto più innamorata che te. Vedo una ragazza innamorata ma tu non lo sai. Ti ho visto con due donne… ti ho visto con la lingua fuori come un cagnolino. Adesso è un altro rapporto.”“Stai giudicando quello che faccio io. Sei incoerente”. Si difende così Pierpaolo, che arriva ad una conclusione: “Hai solo bisogno di un nome per la nomination di domani. L’hai trovato. Punto.”