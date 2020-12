Cristiano Malgioglio mangia il panettone dopo 26 anni

"Il Natale pr me è sempre un trauma. Non voglio avere questa parte mia privata, ma il GF riesce sempre a tirarti fuori delle emozioni fortissime e io mi sono lasciato andare su cose mie private. è stato molto bello, io sono molto sensibile ma divento un leone quando vado in scena. però quando torno a casa mi chiudo dentro me stesso". Nel corso della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip , in onda lunedì 21 dicembre su Canale 5,è ospite nella casa per una sorpresa speciale.Nel Cucurio il cantautore e paroliere incontra la sua, e lì al suo fianco c'è un enorme panettone. Da quando è morta la madre, Malgioglio non festeggia più il natale e Alfonso Signorini vuole donargli un sorriso. "Sono", ammette senza riuscire a trattenere le lacrime.