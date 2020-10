Cos'è il comodino gate al GF Vip

Al Grande Fratello Vip è scoppiato il comodino gate. A partire da un commento de Il Menestrelloh lasciato sotto alla foto di Andrea Zelletta pubblicata sui profili ufficiali del Grande Fratello, la parola comodino è stata poi utilizzata per definire chi in questa edizionee del reality preferisce non esporsi e rimanere in disparte rispetto al gioco.



È stato il Grande Fratello stesso a chiedere ai coinquilini di votare i più comodini del gruppo, e i risultati hanno lasciato malumori e strascichi tra i concorrenti, tra accuse reciproche e risentimenti. Quando poi Franceska Pepe ha utilizzato quella espressione per salutare Zelletta, l'ex tronista è andato su tutte le furie.



