Il chiarimento tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando

"La sera prima ho preso da parte Stefania, Maria Teresa e Giulia e ho detto: Ragazze sappiate che inizierò a fare delle nomination un po'spiazzanti e non mi farò problemi qualora avessi un dubbio a nominare una di voi tre". Nella puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 18 dicembrespiega perché nella puntata precedente ha nominatoL'amicizia tra lui e Stefania è nata nella casa e i due si sono spesso difesi a vicenda: la nomination ha messo in crisi quel rapporto ma in diretta avviene il chiarimento. "Lui evidentemente aveva bisogno di rassicurazioni", lo giustifica la conduttrice televisiva.