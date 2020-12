Chi è Lazzaro Fantasia, il talent manager di Tommaso Zorzi

Se nella Casa del Grande Fratello Vip l'influencer Tommaso Zorzi è diventato uno dei concorrenti più amati dal pubblico, in rete il personaggio del momento è Lazzaro Fantasia, suo talent manager.



"Non è nè assistente, nè agente, conosce tutto e ha l'iban delle persone che devo pagare, è la mia persona fidata", lo ha descritto Tommaso durante il reality parlando con Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Lazzaro era intervenuto durante una puntata di GF VIP Party, che riproponiamo in versione integrale qui sopra, dove aveva parlato dei tantissimi messaggi che Zorzi riceve sui social da quando ha cominciato l'avventura nel reality. E ironicamente aveva commentato: "Io non sono il Tinder di Tommaso".





TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET PLAY MAGAZINE