Chi è Denis Dosio, da Instagram e Tik Tok al Grande Fratello Vip

, classe 2001, è nato a Forlì e ha origini italo-brasiliane. Il suo esordio sul web risale al 2017, quando comincia a pubblicare video sul suo canale Youtube. Il successo di Denis però arriva solo attraverso, il social network dove il giovane riesce a mettere in risalto tutti i suoi talenti, e prosegue con un seguito maggiore suE proprio Denis Dosioche parte lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5. Nel video qui sopra potete scoprireAmmiccante e spesso sprovvisto di vestiti, Denis è pronto a sorprendere il suo numeroso pubblico, che attualmente conta oltrenella casa più spiata d'Italia.è il modo in cui Denis chiama le sue fan, che coinvolge in tutti i momenti della sua giornata. Balli provocanti, riflessioni sull’amore e sulle relazioni e anche momenti in cui si improvvisa attore. Così Denis ha conquistato il popolo dei social.Il 30 maggio 2019, il giovanissimo influencer si presenta nello studio didove non perde tempo per dimostrare cosa sa fare. Pochi minuti dopo il suo ingresso nel salotto di Barbara d'Urso, Denis va verso una telecamera e decide di togliersi la camicia senza un apparente motivo: “Non solo recito. Che faccio vengo qua e non ti vizio? Vizio anche te Barbara”."Tutte le tue fan ti vorrebbero come interprete di The Lady" afferma. “Io lui lo avrei subito scritturato”, risponde Lory Del Santo. A questo punto, Denis improvvisa un provino sotto la guida di Lory Del Santo e dimostra di essere anche un abile ballerino.