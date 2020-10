Chadia Rodriguez e il rap per il GF VIP Party

“Denis Dosio è un patatino. Mi spiace la sua squalifica, ma ci sta, è il regolamento”., ospite di GF VIP Party mercoledì 7 ottobre racconta il suo rapporto con uno dei concorrenti eliminati dalla casa.“Ci siamo conosciuti su Instagram e poi ci siamo incontrati perché mi ha spiegato come funzionava TikTok. Ci siamo voluti subito bene”, spiega Chadia. Poi,immagina come sarebbe una casa di soli musicisti: “Porterei sicuramente Emis Killa e Jake la Furia”. Per ascoltare la barra creata apposta per il GF VIP Party, qui sopra l’intervista completa.Per non perdersi mai il programma,invece, appuntamentodalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello.