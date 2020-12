Cecilia Capriotti

Nata ad Ascoli Piceno, il 27 febbraio 1976



Nota showgirl italiana, sin da giovanissima coltiva la passione per la recitazione e realizza il suo sogno consolidandosi nello showbiz nel 2000 quando partecipa a Miss Italia, ma per poco non raggiunge il podio.



Nonostante da bambina abbia avuto problemi di salute riguardanti la sua voce, crescendo ne ha fatto un punto di forza realizzandosi come attrice, inviata e concorrente di reality.



Vanta infatti partecipazioni a programmi come “La vita in diretta”, “Ballando con le Stelle”, “L’Isola dei Famosi” e apparizioni in film di Vincenzo Salemme e Woody Allen.