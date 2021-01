Cecilia Capriotti: "Perché ho litigato con Maria Teresa Ruta"

"Quando Maria Teresa mi ha chiamato e abbiamo parlato dei miei problemi con l'alimentazione, io non volevo neanche farlo perché ho la famiglia a casa che mi guarda e non volevo sapessero certe cose. Ma l'ho permesso come segno di rispetto a lei. Dopo questa confidenza lei mi ha nominato, e questo non lo accetto". Nella puntata deldi lunedì 18 gennaiospiega i motivi della lite con"È vero che ci siamo parlate, ma quella è stata l'unica volta", replica Maria Teresa, "mi sono avvicinata perché ho visto in lei un malessere che ho affrontato anche io con il cibo, senza averlo mai risolto". Le due concorrenti chiariscono e si abbracciano.