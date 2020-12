Cecilia Capriotti entra al Grande Fratello Vip

entra nella casa del Grande Fratello Vip nella puntata di venerdì 18 dicembre come annunciato da Alfonso Signorini al GF Vip Party . Dopo la partecipazione in diversi programmi Rai, nel 2008 arriva anche al cinema con No problem, dove recita accanto a Vincenzo Salemme. La ciliegina sulla torta arriva nel 2011, quando viene chiamata a recitare in To Rome With Love, sotto la direzione di Woody Allen. E come dimenticarla a L'isola dei famosi, nell'edizione del 2018 vinta poi da Nino Formicola.L'ingresso dell'attrice nel reality però non è dei più semplici: Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, dopo averle riservato dei commenti poco carini, decidono che dovrà trascorrere le sue prime ore come concorrente del GF Vip nel Cucurio.