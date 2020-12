Carlotta Dell'Isola

Nata ad Anzio il 24 febbraio 1993



"Romana e diretta" queste le prime parole di Alfonso Signorini per presentare la giovane che ha conquistato i telespettatori per la sua travolgente storia d'amore con il fidanzato Nello durante l'ultima edizione di Temptation Island.



Attualmente lavora in un luxury outlet ad Anzio e condivide le sue passioni per lo sport, la musica e il cibo sul suo profilo Instagram che ormai conta quasi 200 mila follower.