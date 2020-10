Bacio tra Dayane e Adua, è nata un'amicizia speciale

Il bacio sulle labbra tranella casa delnon è certo passato inosservato al pubblico e alla produzione del programma, che è tornata sull'argomento nel corso della nona puntata del reality di, ipotizzando la nascita di una nuova coppia."Per Dayane provo un affetto immenso che va oltre - ha commentato Adua, rinchiusa nel insieme a Massimiliano Morra, Elisabetta Gregoraci e Guenda Goria - Qui ho trovato un'amica per la vita e so che fuori di qui avrò per sempre una persona speciale. Sono felice di tutti i commenti carini che abbiamo ricevuto".