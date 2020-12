Arisa e Alberto Urso cantano al GF Vip

Nel corso della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip , in onda lunedì 21 dicembre su Canale 5,ha una grande sorpresa per augurare buon Natale e buone feste ai concorrenti del reality.Ospiti del GF Vip ci sono infatti due personaggi d'eccezione:, che aspettano appena fuori dalla casa tutti i coinquilini per poter cantare con loro e farli ballare sulle note di canzoni natalizie, e non solo. Arisa poi è lì anche per un altro motivo: riuscire a far festeggiare il Natale a Cristiano Malgioglio , per la prima volta da quando sua amare non c'è più.