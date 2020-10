Antonio Zequila su Massimiliano Morra: "Nè carne, nè pesce"

"Massimiliano come attore va bene, come essere umano un po’ meno. Non si è ancora capito, è come un personaggio pirandelliano, in cerca d’autore. Né carne, né pesce". Cosìcommenta il percorso di Massimiliano Morra aE rispetto al mistero fra Massimiliano e la ex Adua Del Vesco, dice: "Stanno coprendo qualcosa e solo loro sanno cosa. Perché se fosse capitato a me, Adua me la sarei mangiata. Massimiliano e Adua sono attori che hanno fatto le fiction, ma non conoscono i meccanismi della tv".Protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip , Zequila è anche molto amico di Patrizia De Blanck: "La contessa è un po’ il collante dell’edizione, sta con tutti, ma con nessuno, ha una sua età e nessuno la nomina". Poi l'ospite si lancia su un pronostico: "Secondo me vincerà Enock: è un bravo ragazzone".Per non perdersi mai il programma condotto da Awed e Annie Mazzola, appuntamento daldalle 16,20 alle 17,20 in streaming su Mediaset Play (sito e app) e sul sito del Grande Fratello